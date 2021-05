Rekordzista klubu żegna się z nim

Szkoleniowiec jest rekordzistą "Azulones" pod względem liczby meczów - 212, w których odniósł 83 zwycięstwa.

Bordalas w Getafe pracował od września 2016 roku i w tym czasie awansował z klubem do Primera Division, a potem zakwalifikował się do Ligi Europy, gdzie doszedł do 1/8 finału. Zakończony sezon "Azulones" skończyli na 15. miejscu w tabeli.



Trener stawiał na agresywność i bezpośredniość w grze, stąd jego stylu nie lubiły inne zespoły w lidze.



Według hiszpańskich mediów Bordalas ma objąć Valencia CF.

