Finał Superpucharu Hiszpanii Bilbao - Real zostanie rozegrany w leżącym nad Morzem Czerwonym mieście Dżudda na stadionie King Abdullah Sports City w Arabii Saudyjskiej. Pierwszy gwizdek kibice usłyszą o godzinie 19.30 (czasu polskiego). Bilbao to ubiegłoroczny zwycięzca Superpucharu Hiszpanii, Real natomiast bierze udział w tych rozgrywkach pomimo, że w ubiegłym sezonie nie wygrał La Ligi ani Pucharu Króla. Gdzie oglądać finał Superpucharu Hiszpanii Bilbao - Real? Transmisja tv Bilbao - Real w Eleven Sports 1, Bilbao - Real online na Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Bilbao - Real: Wyniki Superpucharu Hiszpanii

Athletic Bilbao, ubiegłoroczni zwycięzca Superpucharu Hiszpanii, do finału Superpucharu Hiszpanii 2022 dostał się pokonując w tym roku inną drużynę z Madrytu, Atletico. Kluczem do zwycięstwa okazała się do bólu skuteczna gra przy stałych fragmentach gry i finalnie Bilbao pokonało Atletico 2-1. Największą sensacją tego meczu był dziewiętnastoletni wychowanek Bilbao Nico Williams, który ładnym, technicznym strzałem pokonał doświadczonego Jana Oblaka w 81. minucie. Piłkarze z Madrytu nie potrafili odrobić już strat.

Finał Superpucharu Hiszpanii Bilbao - Real to dla Los Leones szansa na poprawienie nastrojów kibicom, którzy nie mogą być zadowoleni z ich występów w La Liga. W tabeli ligi hiszpańskiej Bilbao zajmuje dziewiąte miejsce z 28 punktami na koncie. Do dzisiejszego rywala Bilbao w La Liga traci ponad dwadzieścia punktów, a przed finałem dobrze nie nastraja fakt, że Real już w tym sezonie pokonał piłkarzy z północy Hiszpanii.

Ostatnie wyniki Bilbao:



Atletico - Bilbao 1-2 (Superpuchar Hiszpanii)

Alaves - Bilbao 0-0 (La Liga)

Mancha - Bilbao 0-2 (Puchar Króla)

Finał Bilbao - Real to szansa na pierwsze trofeum dla "Królewskich" w tym sezonie. Podopieczni Carlo Ancolettiego do finału Superpucharu Hiszpanii dostali się po emocjonującym El Clasico. Aby pokonać Barcelonę, potrzebna była dogrywka i po dramatycznym meczu w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie, Real wygrał ostatecznie 3-2. Nie zawiedli będący w świetnej formie Karim Benzema oraz Vinicius Junior, którzy wpisali się na listę strzelców. Ten duet zdobył w tym sezonie łącznie 38 bramek, dokładając do tego 18 asyst. W finale Superpucharu Hiszpanii Bilbao - Real nie pojawi natomiast się zakażony koronawirusem Dani Carvajal.

W meczu Bilbao - Real "Królewscy" zrobią wszystko, by po raz dwunasty sięgnąć po Superpuchar Hiszpanii. Ostatni raz ta sztuka udała się w sezonie 2019/2022. Jeżeli Real podtrzyma formę z La Liga, w której zmierza po mistrzostwo, powtórzenie tego sukcesu nie powinno stanowić większego problemu. W ubiegłym roku Real pokonał Bilbao trzykrotnie, jednak raz musiał uznać wyższość walecznych piłkarzy z Kraju Basków. Ta przegrana to pamiętny półfinał Superpucharu Hiszpanii ze stycznia 2021 roku.

Ostatnie wyniki Realu

Barcelona - Real 2-3 (Superpuchar Hiszpanii)

Real - Valencia 4-1 (La Liga)

Alcoyano - Real 1-3 (Puchar Króla)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Hiszpanii, FC Barcelona - Athletic Bilbao 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Bilbao - Real. Kiedy i o której finał Superpucharu Hiszpanii?

Mecz Bilbao - Real rozpocznie się w niedzielę o godzinie 19.30 na na stadionie King Abdullah Sports City w Arabii Saudyjskiej.

Bilbao - Real. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv Bilbao - Real w Eleven Sports 1. Mecz skomentują Sebastian Chabiniak i Michał Wszołek. W studiu Eleven Sports znajdą się z kolei Mateusz Majak, Daniel Sobis, Maciej Kruk i Piotr Urban.

Mecz Bilbao - Real. Transmisja online live stream

Bilbao - Real online live stream na platformie Polsat Box Go i na elevensports.pl.

AZ