Real wciąż niepokonany, znakomita seria trwa

Zdecydowanym faworytem starcia na Santiago Bernabeu byli gospodarze, którzy po dziesięciu kolejkach mieli na koncie dziewięć wygranych i jeden remis, pewnie liderując w tabeli La Liga. Sevilla za to spisywała się bardzo przeciętnie i z zaledwie dwiema wygranymi zdecydowanie bliżej jej było do miejsc zagrożonych spadkiem z ligi, niż do pozycji dającej możliwość gry w pucharach.

Real - Sevilla: Świetny początek "Królewskich"

Zaczęło się znakomicie dla Realu, który już w 5. minucie wyszedł na prowadzenie. Vinicius znakomicie odebrał piłkę na połowie rywali, ruszył po skrzydle, wpadł w pole karne i wyłożył Luce Modriciowi futbolówkę jak na tacy, a doświadczonemu Chorwatowi nie pozostało nic innego, jak z bliska umieścić ją w siatce.

Później gospodarze jeszcze kilkakrotnie próbowali zaskoczyć bramkarza Sevilli, ale brakowało im skuteczności. O dziwo goście także mieli kilka sytuacji do strzału, choć i oni nie stworzyli sobie żadnej stuprocentowej okazji, dlatego do przerwy utrzymał się rezultat 1:0.

Drugie 45 minut zaczęło się jednak od znakomitej akcji gości i wyrównującego trafienia. W 54. minucie Gonzalo Montiel popisał się fantastycznym prostopadłym podaniem za linię obrony do Erika Lameli, a ten mimo tego, że Thibaut Courtous starał się skrócić kąt, zdołał umieścić futbolówkę w siatce.

Dwa ciosy w dwie minuty

To podrażniło Real, który ruszył do ataku, ale długo nie mógł znaleźć sposobu na pokonanie stojącego w bramce gości Bono. Jednak na niespełna kwadrans przed końcem spotkania udało się to dwukrotnie w przeciągu 120 sekund. Najpierw kolejną asystę zaliczył Vinicius, a na prowadzenie wyprowadził gospodarzy Lucas, a w 81. minucie trzeciego gola dla "Królewskich" zdobył Frederico Valverde i zrobiło się 3:1 dla drużyny ze stolicy Hiszpanii.

I był to decydujące fragment tego spotkania. Real, choć miał kilka nerwowych minut i nie wykorzystywał swoich sytuacji, to jednak zdołał "zabić" wynik i odniósł zasłużone, dziesiąte zwycięstwo w La Liga. "Królewscy" nadal pozostają niepokonani i pewnie prowadzą w ligowej tabeli.

Real Madryt - Sevilla 3:1 (1:0)

Bramki: Modrić (5), Lucas (79), Valverde (81) - Lamela (54)