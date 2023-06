Real szykuje "bombę", duże zaskoczenie. Lewandowski musi być gotów na hit

Jego umowa z zespołem ze stolicy Hiszpanii wygaśnie jednak wraz z końcem czerwca - i jak dotychczas zapowiadało się na to, że gracz po prostu ją przedłuży, choćby i tylko o jeden sezon. Dosyć niespodziewanie wyszło jednak na to, że Benzema ... trafi niedługo do Arabii Saudyjskiej.

Karim Benzema w Arabii Saudyjskiej? Al-Ittihad jest bliski dopięcia swego

Saudyjczycy bowiem mają mocarstwowe plany na polu piłki nożnej - po tym, jak w styczniu 2023 r. do Al-Nassr trafił wspominany już Ronaldo, teraz do Al-Hilal przymierzany jest Leo Messi, a Benzemą mocno zainteresować się miał Al-Ittihad .

Hiszpańskie media, m.in. "As", powołując się na swoje źródła na Bliskim Wschodzie przekazują, że przenosiny Francuza są praktycznie pewne. To zaś sprawia, że " Królewscy " po prostu muszą poszukać sobie w najbliższych tygodniach i miesiącach nowej "dziewiątki" z prawdziwego zdarzenia.

Harry Kane w Realu Madryt? Lewandowski miałby nowego wielkiego konkurenta!

To z kolei przyczyniło się do tego, że na nowo odżyły spekulacje na temat transferu Harry'ego Kane'a - o takim potencjalnym ruchu pisze obecnie chociażby brytyjski "The Times". Co ciekawe już jakiś czas temu Anglik był wspominany w kontekście "Los Merengues", ale wówczas mówiło się raczej o tym, że będzie dla Benzemy nie następcą, a... partnerem w ofensywie.