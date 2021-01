FC Barcelona potrzebowała rzutów karnych, by pokonać Real Sociedad i awansować do finału Superpucharu Hiszpanii. Jej bohaterem Marc-Andre ter Stegen, który obronił dwie "jedenastki", w tym strzał bezbłędnego dotychczas Mikaela Oyarzabala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona. Joan Laporta o szansach na pozostanie Messiego. Wideo © 2020 Associated Press

"Duma Katalonii" musiała sobie radzić bez swojego kapitana - Leo Messiego - który wciąż zmagał się z drobnym dyskomfortem po meczu ligowym z Granadą ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Reklama

Pod nieobecność Argentyńczyka odpowiedzialność za nękanie bramkarza rywali wziął na siebie Frenkie de Jong, który w 39. kapitalnie podłączył się do pierwszej linii i w widowiskowy sposób głową wykończył celne dośrodkowanie Antoine'a Griezmanna.

Po zmianie stron Holender został jednak antybohaterem swojej ekipy - trącił piłkę ręką, a sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Mikel Oyarzabal, który sztukę egzekwowania "jedenastek" opanował do perfekcji i potwierdził to, pokonując kompletnie zmylonego golkipera Barcelony. Tym samym 23-latek zachował stuprocentową skuteczność w uderzeniach "z wapna".



De Jong chciał się zrehabilitować i po chwili wpadł z piłką w pole karne Realu Sociedad. Z wielką gracją zwiódł zamachem jednego z obrońców i chciał oddać strzał, lecz w ostatniej chwili wbiegł przed niego Andoni Gorosabel, dając się sfaulować.

Barcelona nie dążyła do tego, by za wszelką cenę strzelić zwycięskiego gola. W efekcie po 90 minutach na tablicy wyników widniał wynik 1-1, a obie drużyny czekała walka w dogrywce. Ta także nie przyniosła rezultatu i sprawy awansu rozstrzygnęły rzuty karne.



W nich niespodziewanie karnego nie wykorzystał Oyarzabal, którego ter Stegen zmyli, ustawiając się blisko jednego ze słupków. Spudłował także Antoine Griezmann, ale Barcelona mimo tego awansowała do niedzielnego finału.



Real Sociedad - FC Barcelona 1-1 (0-1, 1-1), rzuty karne: 2-3





Rzuty karne:

0-0 Bautista - karny obroniony,



0-0 De Jong - strzał w słupek,



0-0 Oyarzabal - karny obroniony,



0-1 Dembele - gol,



0-1 Willian Jose - strzał w słupek,



0-2 Pjanić - gol,



1-2 Merino - gol,



1-2 Griezmann - strzał spudłowany,



2-2 Januzaj - gol,



2-3 Puig - gol.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!



TB, WG