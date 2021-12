Przed derbami Madrytu Vinicius Junior odbierze nagrodę dla najlepszego piłkarza listopada w La Liga. Eksplozja talentu 21-letniego Brazylijczyka sprawia, że eksperci widzą w nim największą gwiazdę Primera Division. 12 goli (10 w lidze) i pięć asyst tej jesieni to znakomite liczby. Statystyki wskazują, że Vinicius jest też najlepszym dryblerem w rozgrywkach.

Real - Atletico. Vinicius i Benzema atak na 22 gole

Jeszcze tak niedawno kibice śmiali się z Brazylijczyka. Szybki jak błyskawica młodzian wpadał w panikę w polu karnym i podejmował pod bramką złe decyzje. Zirytował tym Karima Benzemę do tego stopnia, że Francuz namawiał kolegów, by nie podawali Viniciusowi piłki. Dziś tworzą najlepszą parę napastników. W tym sezonie La Liga zdobyli 22 gole. Kontuzjowany ostatnio Benzema zdążył wyleczyć się na derby. Po 3,5 miesiącach przerwy zdrowy jest nawet Gareth Bale.

Nie wiadomo, czy zdolny do gry będzie najlepszy strzelec Atletico Luis Suarez (7 goli w La Liga) kontuzjowany w meczu z Porto w Lidze Mistrzów. Zespół Simeone wygrał bez niego 3-1 i z ostatniej pozycji w tabeli awansował do 1/8 finału. To było najważniejsze zwycięstwo Atletico w tym sezonie. Pierwszą bramkę zdobył Antoine Griezmann, który chce odzyskać status gwiazdy numer 1 w zespole. - Muszę dawać z siebie wszystko, być wzorem na boisku i poza nim - mówi Francuz. W lidze zdobył jesienią zaledwie dwa gole.

W świetnej formie jest za to inny napastnik Matheus Cunha. Dziennik "Marca" zapowiada sambę w derbach, czyli rywalizację Cunhy i Viniciusa.

Atletico traci do Realu 10 pkt przy jednym meczu mniej rozegranym. Królewscy wygrali 9 kolejnych spotkań, pokonali Barcelonę, Sevillę, Real Sociedad, Betis, Reayo - wszystkie drużyny z ligowej czołówki. Nikt ich nie zatrzyma jeśli nie zrobi tego obrońca tytułu. W ostatniej kolejce Atletico przegrało u siebie z Mallorcą 1-2 i spadło na czwarte miejsce w tabeli. Simeone przeżywa trudny okres. Charakteru jego piłkarzom jednak nie zabraknie.

Real - Atletico. Bohaterowie Diego Simeone

Jeśli drużyna Carlo Ancelottiego wygra derby Madrytu będzie w znakomitej sytuacji jeszcze przed startem rundy rewanżowej. Czy ktoś byłby w stanie gonić wtedy Królewskich? Nic na to nie wskazuje. Jedyną rzeczą, którą wytyka się Ancelottiemu jest, że za mało rotuje składem. W pomocy 36-letni Modric, 31-letni Kroos i zbliżający się do trzydziestki Casemiro grają na okrągło. Wciąż jednak spisują się bardzo dobrze.

Nowa para stoperów Realu David Alaba - Eder Militao nie zawodzi. Królewscy stracili w lidze mniej bramek niż Atletico. Thibaut Courtois przyćmiewa Jana Oblaka - pięciokrotnego laureata trofeum Zamory dla najlepszego bramkarza ligi.

Reprezentanta Hiszpanii Marcosa Llorente czeka starcie z Viniciusem. To mogą być kluczowe pojedynki dla wyniku madryckich derbów. Defensywa Atletico jest w rozsypce. Kieran Trippier leczy kontuzję, tak jak Stefan Savic i Sime Vrsaljko. Ten ostatni jest symbolem poświęcenia dla zespołu. W Porto zagrał z konieczności jako stoper obok pomocnika Geoffrey’a Kondogbii. W pierwszej połowie doznał złamania łuku jarzmowego znajdującego się na twarzy w okolicy kości policzkowych. Wytrwał na boisku do końca spotkania. Płakał po golu na 3-0. Po powrocie do Madrytu czekała go operacja. Do gry na derby ma szansę wrócić inny obrońca Jose Gimenez, ale to też nie jest pewne.

Wiele przemawia za zwycięstwem lidera. Królewscy są w świetnej dyspozycji. Nie zawsze grają efektownie, ale są wyjątkowo efektywni. Atletico słynęło kiedyś z tego samego. Zachowało jednak zdolność stawania na wysokości zadania w najtrudniejszych momentach. Takich jak ten dzisiejszy. Z dziesięciu ostatnich meczów derbowych z Realem w La Liga drużyna Simeone nie wygrała ani jednego.

