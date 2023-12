Real obserwuje postępy Norwega od kilku lat. Próbowali go nawet pozyskać z Borussii Dortmund w 2022 roku, ale skuteczniejszy okazał się Manchester City . Na razie to jest dobry wybór dla 23-letniego napastnika. W zeszłym sezonie został bowiem od razu królem strzelców Premier League, ustanawiając ponadto jej rekord 36 bramkami, przebijając osiągnięcie Andy'ego Cole'a i Alana Shearera .

Kontrakt Norwega na Etihad Stadium obowiązuje do 2027 roku, ale od 2024 ma obowiązywać w nim klauzula odstępnego. Najpierw będzie wynosić 200 milionów euro, jednak będzie się zmniejszać po każdym kolejnym sezonie .

Jak podał hiszpański dziennik "AS", Real jest świadomy tego zapisu, który może chcieć wykorzystać.

Oprócz Haalanda, "Królewscy" bardzo interesują się także Kylianem Mbappe. Umowa Francuza z Paris Saint-Germain wygasa po zakończeniu bieżących rozgrywek. Piłkarz może ją jednostronnie przedłużyć, ale na razie tego nie zamierza. Klub z Santiago Bernabeu nie chce jednak czekać do końca sezonu, by dowiedzieć się o ostatecznej decyzji 24-letniego napastnika. Dlatego, według "AS-a", Real daje mu czas do 15 stycznia, aby ten się określił.