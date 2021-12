W 16. minucie Luka Modric przejął prostopadłe podanie graczy Atletico. Tak zaczęła się kontra, po której Vinicius Junior asystował przy golu Karima Benzemy. Real dominował od początku meczu. Jedynym słabszym punktem zespołu był Marco Asensio. Czysto teoretycznie, bo jego moment chwały miał jeszcze nadejść w drugiej połowie. Pozostali grali doskonale. Atletico miało ogromne kłopoty, by przejąć piłkę.

Real - Atletico 2-0. Królewscy poza konkurencją?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Inter Mediolan. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Modric, Toni Kroos i Casemiro panowali w środku boiska. Atletico raz zagroziło bramce Thibauta Courtoisa po strzale Antoine’a Griezmanna z rzutu wolnego. Belg wykonał spektakularną paradę. Poza tym Atletico nie miało w pierwszej połowie wiele do powiedzenia.

Reklama

W przerwie obaj trenerzy wymienili napastników. Griezmanna zastąpił Joao Felix, a za Benzemę wszedł Luka Jovic. Walczący z urazem najlepszy strzelec Atletico Luis Suarez siedział na ławce. Na placu gry pojawił się Thomas Lemar. I goście zaczęli zagrażać Realowi.

Wyniki, tabelę i terminarz Primera Division znajdziesz tutaj!

I właśnie wtedy, w 57. min po kontrze Królewscy zdobyli bramkę na 2-0. Vinicius podał do Asensio, który z lewej nogi uderzył perfekcyjnie. Wtedy dopiero Diego Simeone wpuścił na boisku Luisa Suareza. To był akt desperacji, który niewiele przyniósł. Real dominował do końca, a ostatnia szansa Atletico na gola przepadła po tym jak Felix trafił piłką w twarz Courtoisa. Królewscy wydają się poza zasięgiem krajowych rywali.

17. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-12-12 21:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 51024 | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz Real Madryt Atletico Madryt 2 0 DO PRZERWY 1-0 K. Benzema 16' Asensio 57'





2 0 Real Madryt Atletico Madryt Oblak Llorente Felipe Kondogbia Hermoso Correa De Paul Carrasco Koke Griezmann Cunha Courtois Carvajal Militão Alaba Mendy Modrić Kroos Casemiro Asensio Benzema Júnior SKŁADY Real Madryt Atletico Madryt Thibaut Courtois Jan Oblak 81′ 81′ Daniel Carvajal Ramos Marcos Llorente Moreno Eder Gabriel Militao 36′ 36′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro 88′ 88′ David Alaba 75′ 75′ Geoffrey Edwin Kondogbia 45′ 45′ Ferland Mendy Mario Hermoso Canseco Luka Modrić 60′ 60′ Ángel Martín Correa Toni Kroos 69′ 69′ Rodrigo Javier De Paul Casemiro 46′ 46′ Yannick Carrasco 57′ 57′ 85′ 85′ Marco Asensio Willemsen Jorge Resurrecion Merodio Koke 16′ 16′ 46′ 46′ Karim Benzema 46′ 46′ Antoine Griezmann 87′ 87′ Vinicius Junior 60′ 60′ Matheus Santos Carneiro da Cunha REZERWOWI Andrii Lunin Benjamin Lecomte Silva Junior Marcelo Ibrahima Vaniel Cámara Silva 81′ 81′ . Nacho 60′ 60′ Renan Augusto Lodi dos Santos Eduardo Celmi Camavinga Kieran Trippier Alarcon Suarez Isco 69′ 69′ Hector Herrera 85′ 85′ Federico Valverde 46′ 46′ Thomas Lemar Lucas Vázquez Iglesias Javier Serrano Martínez Gareth Bale 46′ 46′ João Félix Sequeira Mariano Díaz Mejía 60′ 60′ 88′ 88′ Luis Suarez Eden Hazard 46′ 46′ Luka Jović 87′ 87′ Rodrygo Silva de Goes





STATYSTYKI Real Madryt Atletico Madryt 2 0 Posiadanie piłki 61,3% 38,7% Strzały 8 9 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 3 6 Faule 17 15