Real nie odpuści, tak odgryzie się Barcelonie. Zamieszany będzie nawet Bayern

Jeśli Real Madryt zdoła wyeliminować z Ligi Mistrzów Manchester City, a potem, dokładnie 10 czerwca, ogra w finale rozgrywek mediolański Inter, to będzie można mimo wszystko powiedzieć, że sezon 2022/2023 był dla "Królewskich" naprawdę udany.

Nie ulega jednak wątpliwości, że podopieczni Carlo Ancelottiego celowali w potrójną koronę - i choć zdobyli już Puchar Króla, to mistrzostwo Hiszpanii ostatecznie z ich perspektywy przepadło w ubiegłą niedzielę, kiedy to swój wielki triumf przypieczętowała FC Barcelona.

Real Madryt chce Bellinghama i... wraca do Mbappe?

Przede wszystkim - jak informuje Sky Sports - w Madrycie wciąż brany ma być pod uwagę Kylian Mbapp e. Z jednej strony takie przenosiny wydają się być w ogóle nieprawdopodobne, z drugiej strony podobne spekulacje wzbudzają już coraz częściej uśmiech politowania, ale... wszystko wskazuje na to, że Francuz de facto wchodzi właśnie w ostatni pewny rok kontraktu z PSG.

Mbappe bowiem ubiegłego lata miał podpisać umowę 2+1 - na dwa sezony z opcją jednostronnego przedłużenia współpracy o rok, która leży całkowicie w gestii zawodnika. To zaś oznacza, że dla "Les Parisiens" może jednak nie być dogodniejszego momentu na zainkasowanie fortuny za gracza niż w najbliższych miesiącach...

Do tego dochodzi sprawa Jude'a Bellinghama. Nic nie jest jeszcze tutaj stuprocentowe, ale Anglika ma ponoć być przekonany co do Realu, a negocjacje z "Los Merengues" z Borussią Dortmund powinny być już na naprawdę zaawansowanym etapie.