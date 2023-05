Real namieszał Sevilli w planach. Błysk Rodrygo i jedna czerwona kartka

W przedostatniej kolejce Primera Division sympatyków hiszpańskiego futbolu czekała nie lada gratka - na Estadio La Cartuja Sevilla podjęła bowiem Real Madryt, a obie ekipy miały wciąż o co walczyć w lidze. "Królewscy" co prawda już jakiś czas temu zapomnieli o mistrzostwie, ale chcieli koniecznie skończyć sezon nad Atletico w tabeli, z kolei "Los Nervionenses" cały czas zachowali pewne szanse na europejskie puchary. To zaś zwiastowało zacięty pojedynek, w którym... "Los Blancos" ostatecznie wygrali 2-1.