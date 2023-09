Real na kolanach w derbach Madrytu. Skorzystała Barcelona. Nowy lider

Jeśli spojrzeć na formę w tym sezonie, to faworytem derbów Madrytu był Real . W lidze jest na razie bezbłędny - zdobył 15 punktów i był liderem. Dzień przed spotkaniem z Atletico "Królewskich" wyprzedziła Barcelona, ale wygrana gwarantowała odzyskanie fotela lidera. Atletico w czterech meczach zdobyło tylko siedem punktów. Z jednej strony potrafiło rozbić aż 7:0 Rayo Vallecano , by w kolejnym meczu ulec 0:3 Valencii. Pytanie było, jaką twarz pokaże drużyna trenera Diego Simeone.

Carlo Ancelotti, szkoleniowiec wicemistrzów Hiszpanii od początku sezonu zmaga się z problemami kadrowymi. Tym razem brakowało co najmniej czterech zawodników, którzy zapewne graliby w podstawowym składzie - Vinciusa Juniora, Edera Militao, Daniego Carvajala czy Thibauta Courtoisa. Ma jednak Jude’a Bellinghama, który świetnie odnalazł się w Realu. W pięciu meczach zdobył pięć goli, ale w sobotę dogonił go w klasyfikacji strzelców dogonił go Robert Lewandowski.