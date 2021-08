Sytuacja dotycząca Kyliana Mbappe zmienia się z godziny na godzinę - jeszcze wczoraj medialne doniesienia sugerowały, że oferta madrytczyków zatrzymała się na poziomie ok. 170 mln euro (plus 10 mln w bonusach). Teraz okazuje się, że "Królewscy" próbowali przekonać stronę paryską do sprzedania zawodnika jeszcze wyższą ofertą.

Ogromna kwota za Kyliana Mbappe

Jak informuje "L'Equipe", powołując się na źródło z Hiszpanii, Real miał zaproponować nawet 200 mln euro za 22-latka, ale PSG nie przyjęło tej oferty wskazując, że nie wszystkie wymagania wicemistrzów Francji zostały spełnione. Podobną kwotę wskazywało m.in. Sky Sports , choć w tym przypadku była mowa o 170 mln podstawowej sumy i kolejnych 30 mln zmiennych.



Wydaje się wielce nieprawdopodobne, by Real próbował przebić próg 200 mln euro, co podkreślał chociażby Jorge Calabres, dziennikarz m.in. Radio Marca, blisko związany z "Los Blancos". Jak na razie najdroższym piłkarzem w historii jest Neymar, za którego PSG zapłaciło w 2017 roku 222 mln euro. Na drugim miejscu tej klasyfikacji znajduje się... Mbappe, który do Paryża udał się z AS Monaco za 180 mln.



Real Madryt ma mało czasu na sfinalizowanie transferu

O zabiegach "Królewskich" dotyczących przejęcia Mbappe można było słyszeć od wielu miesięcy. Z godziny na godzinę przenosiny te wydają się jednak coraz mniej prawdopodobne - Real ma czas na jego sfinalizowanie zaledwie do końca wtorku, bo dokładnie o północy zostanie zamknięte okienko transferowe.

Kylian Mbappe w sezonie 2020/2021 zdobył dla PSG we wszystkich rozgrywkach łącznie 42 bramki i zaliczył 11 asyst. W kampanii 2021/2022 ma na swoim koncie już trzy bramki i dwie asysty.

