Real Madryt pojechał na przedsezonowe tournée do kanadyjskiego Montrealu, ale trener Zinedine Zidane musiał szybko wrócić do Europy. Powodem jest śmierć jego brata Farida.

Jose Mourinho: Zidane w Realu będzie pod presją. Będzie się wymagać od niego więcej.

Farid to najstarszy z braci Zidane’ów. Od dawna cierpiał na ciężką chorobę. Jak tylko Zidane dowiedział się o jego śmierci, natychmiast przyleciał z powrotem do Europy, do rodziny.

Zawodnicy Realu przed treningiem uczcili minutą ciszy pamięć o bracie swojego trenera.

Zdjęcie Zinedine Zidane / AFP