Niespodziewana sytuacja na początku przygotowań Realu Madryt. Zinedine Zidane, trener "Królewskich", opuścił drużynę przebywającą na zgrupowaniu w Montrealu i wrócił do Hiszpanii.

Drużyna z Madrytu przyleciała do Kanady we wtorek. Zidane'owi na zgrupowaniu towarzyszyła żona, ale już w piątek Francuz zdecydował, że wraca do Hiszpanii. Klub poinformował, że trener opuścił obóz z powodów osobistych.



Na razie nie wiadomo, co skłoniło "Zizou" do takiego ruchu. W jego zastępstwie treningi drużyny prowadzić ma asystent David Bettoni.



Na razie nie wiadomo, kiedy Zidane wróci do Kanady i czy zdąży na pierwszy sparing Realu. Pierwszym przeciwnikiem drużyny przed nowym sezonem będzie Bayern Monachium - spotkanie zaplanowano na 21 lipca.



