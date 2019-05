Trener Realu Madryt Zinedine Zidane wysłał kolejny sygnał świadczący o tym, że czas Garetha Bale'a na Bernabeu dobiega końca.

Walijczyk trafił do Realu w 2013 roku za rekordowe 101 mln euro. Od tego czasu strzelił 102 gole dla "Królewskich", ale prawie połowę meczów stracił z powodu nękających go kontuzji. Hiszpańskie media wielokrotnie informowały, że szefowie madryckiego klubu stracili już cierpliwość do Bale'a i nie widzą go w składzie na przyszły sezon.

Bale nie zmieścił się nawet w "18" meczowej na spotkania z Villarrealem i Realem Sociedad.



Dziennikarze zapytali trenera Realu po ostatnim meczu, czy Bale jest zdrowy i czy mógł wystąpić. - Tak - odparł Zidane.



- Nie wiem, czy zagra w kolejnym spotkaniu. Zobaczymy w przyszłym tygodniu - dodał Francuz.



- To zupełnie jasne, co zrobiłem tym razem. Teraz mamy kolejny mecz, a potem spojrzymy na przyszły sezon. To wszystko w tym temacie - powiedział Zidane.



"Królewscy" nie mogą doczekać się końca nieudanego sezonu, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. W niedzielę ponieśli 11. porażkę w sezonie - przegrali na wyjeździe z Real Sociedad San Sebastián 1-3.

