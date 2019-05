Francuski mistrz świata - Paul Pogba zajmuje wysokie miejsce na liście życzeń trenera Realu Madryt Zinedine'a Zidane'a. Jak informuje "Marca", szkoleniowiec mocno naciska na szefów, by sprowadzili pomocnika Manchesteru United w letnim okienku transferowym.

Zdjęcie Paul Pogba /AFP

Zidane jest fanem talentu Pogby i wielokrotnie to przyznawał. Także piłkarz nie krył, że gra w Realu Madryt i praca z takim fachowcem jak Zidane, to marzenie każdego zawodnika. Zidane chciał sprowadzić Pogbę na Bernabeu już kilka lat temu i choć nie udało mu się, to nigdy nie zrezygnował z tego pomysłu.



Teraz otwiera się kolejna szansa, bo "Królewskich" czeka przebudowa zespołu i Zidane ma zapewnienie, że szefowie nie będą szczędzić pieniędzy na transfery.

Priotytetem Francuza jest sprowadzenie Edena Hazarda i wszystko wskazuje na to, że wielki transfer jest już bardzo blisko. "Marca" twierdzi jednak, że Zidane coraz mocniej naciska na władze klubu w sprawie Pogby.

W jego przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana. Manchester United nie musi pozbywać się swojej gwiazdy, dlatego Real musi się liczyć z tym, że Anglicy nie oddadzą piłkarza za mniej niż 150 mln euro.



Kolejny problem to kwestia zarobków Pogby w Madrycie. Francuz kasuje obecnie 18 mln euro i jak przekonuje "Marca", nie może liczyć na równie lukratywny kontrakt w Hiszpanii. Czy przystałby na znaczną obniżkę zarobków w zamian za szansę podbicia Europy pod wodzą Zidane'a?

