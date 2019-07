Zinedine Zidane, trener Realu Madryt, powiedział, że Gareth Bale odmówił zagrania w przedsezonowym meczu z Bayernem Monachium, i przyznał, że "nigdy nikogo nie lekceważy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 1 milion funtów tygodniowo. Oszałamiająca oferta dla Garetha Bale'a. Wideo © 2019 Associated Press

Po porażce z Bawarczykami 1-3 szkoleniowiec "Królewskich" stwierdził, że Walijczyk jest bliski odejścia z klubu, co byłoby "najlepszym wyjściem dla obu stron", dodając, że to nic osobistego.

Reklama

Na takie postawienie sprawy nerwowo zareagował Jonathan Barnett, agent piłkarza, który nazwał wypowiedzi francuskiego trenera "hańbiącymi" i zapytał, jak Zidane może okazywać tak mało szacunku do zawodnika, który "zrobił tak dużo dla Realu Madryt".

Szkoleniowiec "Królewskich" odniósł się do tego na konferencji prasowej przed kolejnym meczem w USA, który hiszpański klub zagra z Arsenalem w środę.

"Po pierwsze, nigdy nikogo nie lekceważyłem, szczególnie piłkarzy. Zawsze mówię to samo. Piłkarze są najważniejsi w klubie" - powiedział Zidane.

"Po drugie, mówiłem, że klub próbuje znaleźć wyjście dla Garetha. Po trzecie, ale to jest najważniejsze, Bale nie wszedł na zmianę, ponieważ nie chciał. On jest piłkarzem Realu, trenuje z nami normalnie i zobaczymy, co się wydarzy" - dodał trener.

Agent piłkarza przyznał, że "pracuje" nad transferem swojego klienta.

Walijczykiem mają być zainteresowane chińskie kluby - Jiangsu Suning i Beijing Guoan.

Zdjęcie Zinedine Zidane / Getty Images

Zobacz terminarz Primera Division

Pawo