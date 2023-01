To plus porażka z Villarreal CF z początku stycznia sprawiła, że straty Realu Madryt wzrosły i gdy po pierwszej połowie remisował on bezbramkowo z Realem Sociedad wynosiły pięć punktów do lidera.

Królewscy w tym etapie meczu z Baskami mieli sporo okazji do strzelenia bramki, z czego najlepszą już w doliczonym czasie pierwszej połowy - wtedy rywale popełnili duży błąd, stracili piłkę. Przejął ją Karim Benzema, oddał Vicniciusowi, a ten spudłował - trafił w bramkarza Sociedad. Była to już kolejna sytuacja zmarnowana przez Viniciusa. Wielokrotnie był on blokowany albo tracił piłkę w ostatniej chwili. W 15. minucie jego strzał był minimalnie niecelny.

Real Madryt w kłopotach z Sociedad

Od początku drugiej połowy Real ruszył do zdecydowanego natarcia. Mecz nabrał rumieńców, bo i goście byli blisko skontrowania Królewskich. Zespół Sociedad po godzinie gry stracił Aritz Elustondo, który po kontuzji nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach i korzystał z pomocy kolegów. W 67. minucie Take Kubo dość przypadkowo wpakował się nogami w bramkarza Realu Thibaut Courtois. Trafił go butem w klatkę piersiową i twarz, na szczęście Belgowi nic się nie stało. Chwilę potem zatrzymywał już kolejne i coraz groźniejsze akcje Sociedad.

W 70. minucie zabrał się z piłką Vinicius i próbował podciąć piłkę nad bramkarzem rywali Alexem Remiro. Jakim cudem obronił on tę piłkę, aż trudno powiedzieć! Mimo wielu okazji gole jednak nie padły.

Statystyki meczu Real Madryt 0 - 0 Real Sociedad Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 18 6 Strzały celne 7 3 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 133 83

Mecz Real Madryt - Real Sociedad San Sebastian / PAP

