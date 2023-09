Real Madryt wyszarpał zwycięstwo w ostatniej chwili. Młoda gwiazda bohaterem

Włoski szkoleniowiec po meczu z ekipą z Galicji podkreślił, że gwiazdor "Królewskich" powinien wrócić do gry tuż po przerwie reprezentacyjnej , ucinając tym samym wszelkie spekulacje sugerujące, że kontuzja Brazylijczyka może pozbawić go gry w większej części sezonu.

W 23. minucie kibice niemal całe Estadio Santiago Bernabeu wpadło w euforię, w momencie, gdy Jude Bellingham jak rażony piorunem padł w polu karnym Getafe . Sędzia niemal automatycznie wskazał na jedenasty metr, będąc pewnym swojej decyzji. Szybko jednak został zaproszony do monitora VAR, gdzie liczne ujęcia skłoniły go do zmiany początkowej decyzji. Okazało się, że młody Anglik starał się oszukać arbitra, teatralnie upadając w obrębie "szesnastki".

Kolejna kontrowersja w polu karnym Getafe CF miała miejsce w 42. minucie , kiedy to po kontakcie z rywalem, na murawie ponownie wylądował Jude Belligham. Sędzia pozostał jednak niewzruszony zarówno na sugestię zawodników, jak również żywiołową reakcję fanów gospodarzy i zarządził, by gra była kontynuowana.

Real nie podzielił losu Barcelony. Gol w samej końcówce, kibice oszaleli

Tuż po zmianie stron podopieczni Carlo Ancelottiego wzięli się mocno do roboty, by odwrócić losy meczu i zgarnąć komplet cennych punktów. Zmiana w grze "Królewskich" zaskoczyła gości, bo już 47. minucie Joselu zdołał doprowadzić do wyrównania. Doświadczony napastnik znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, kierując piłkę do siatki, tuż obok bezradnego golkipera.