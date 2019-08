305,5 milionów euro – tyle wydał już Real Madryt w tym okienku transferowym i jest to najwyższa kwota z wszystkich europejskich klubów. Trener Zinedine Zidane ma jeszcze jedno życzenie, sprowadzenie Paula Pogby z Manchesteru United, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo trudne, bo wymagania finansowe są ogromne, nawet 200 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt. Zinedine Zidane na temat Neymara i Bale'a. Wideo © 2019 Associated Press

W blokach są jeszcze ewentualnie, jak pisaliśmy już wcześniej, Duńczyk Eriksen z Tottenhamu i Holender Van de Beek z Ajaksu, ale francuski trener Realu nie ukrywa, że interesuje go przede wszystkim jego rodak. Zainteresowanie jest zresztą z obydwu stron, bo Pogba od dawna przekonuje, ze jest gotowy na "nowe wyzwanie". Problem w tym, że oczekiwania "Czerwonych Diabłów" są ogromne. Jose Felix Diaz z "Marki", blisko związanej z klubem z Madrytu, twierdzi, że na poziomie 200 mln euro.

Reklama

A dzisiaj, nawet dla "Królewskich" taka kwota jest za wysoka, szczególnie przy już poczynionych wydatkach w tym okienku. Przypomnijmy, do ekipy Zidane’a, który dostał przed sezonem wolną rękę w przebudowie zespołu, dołączyli już m.in. Hazard, Jović, Militao, Mendy, Rodrygo za łączną kwotę 305,5 mln euro. Nikt nie był tak aktywny na rynku transferowym.

Dlatego bilans finansowy Realu jest po ostatnich transakcjach wyraźnie ujemny - minus 190 milionów, bo do kasy, ze sprzedaży zawodników, wpłynęło 115 milionów.

Aby myśleć o Pogbie, konieczne byłoby pozbycie się za przyzwoitą cenę Bale’a i Jamesa. Zidane nie wiązał nimi przyszłości, co wielokrotnie dawał do zrozumienia, a klub chciał zarobić na nich ponad 100 milionów. Okazuje się jednak, że zainteresowanie było niewystarczające, więc obydwaj zostaną w Madrycie. A to praktycznie wyklucza jakikolwiek spektakularny transfer na ostatniej prostej, bo jeszcze tylko do poniedziałku czołowe europejskie kluby mogą się wzmacniać.

Zdjęcie Trener Zidane i jego zawodnicy / AFP

Na kilka dni przed zamknięciem okienka trzy czołowe kluby hiszpańskie wydały najwięcej. Real wyraźnie prowadzi w tej klasyfikacji, ale Barcelona i Atletico też mają się czym pochwalić. Katalończycy sięgnęli do kieszeni po 255 milionów euro, a "Los Colchoneros" - po 243,5. W obydwu przypadkach zdecydowały rekordowe ostatnio transakcje - Griezmanna (120 mln euro) i Joao Felixa (127 mln).

W czołowej dziesiątce najwięcej wydających są też cztery kluby z Premier League (w ich przypadku mercato już się skończyło), ale na dalszych miejscach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona otwarła nowy stadion. Wideo © 2019 Associated Press

Kto wydał dotychczas najwięcej na transfery w tym okienku?

1. Real Madryt - 305,5 milionów euro (najwięcej: Hazard - 100 mln); wpływy: 115; bilans: -190,5

2. Barcelona - 255 milionów euro (Griezmann - 120); wpływy: 154,9; bilans: -100,1

3. Atletico Madryt - 243,5 milionów euro (Joao Felix - 127); wpływy: 311,1; bilans: 67,6

4. Juventus - 188,5 milionów euro (De Ligt - 85); wpływy: 201,5; bilans: 13

5. Manchester City - 168 milionów euro (Rodri - 70); wpływy: 69; bilans: -99

6. Manchester United - 159 milionów euro (Maguire - 87); wpływy: 65; bilans: -94

7. Inter Mediolan - 155 milionów euro (Lukaku - 65); wpływy: 51,6; bilans: -103,4

8. Arsenal - 152,4 milionów euro (Pepe - 80); wpływy: 50,3; bilans: -102,1

9. Sevilla - 151 milionów euro (Kounde - 25); wpływy: 100,2; bilans: -50,8

10. Aston Villa - 148,6 milionów euro (Wesley - 25); wpływy: 0; bilans: -148,6

RP