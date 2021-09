Real Madryt wrócił na stadion Santiago Bernabeu. Zwycięstwo po powrocie

Radosław Nawrot Primera Division

Efektowną wygraną 5-2 uczcił Real Madryt powrót na swój macierzysty stadion Santiago Bernabeu po okresie przerwy w czasie pandemii. I to mimo tego, że to Celta Vigo prowadziła do przerwy.

