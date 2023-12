Gospodarze objęli prowadzenie w 26. minucie. Po wymianie piłki, Toni Kroos zagrał prostopadle do wychodzącego Brahima Diaza, który przerzucił futbolówkę nad bramkarzem rywala. Hiszpan wykorzystuje szansę, jako dostał w związku z faktem, że Vinicius junior doznał kontuzji i nie zobaczymy Brazylijczyka co najmniej do końca roku.