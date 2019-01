Krzysztof Piątek coraz bliżej Realu Madryt. Jak podaje hiszpańskie radio Cadena SER, "Królewscy" są zainteresowani sprowadzeniem zawodnika jeszcze w zimowym okienku transferowym. Ze względu na kontuzję, jaką odniósł Karim Benzema w spotkaniu z Betisem, hiszpańskie media twierdzą, że transfer "dziewiątki" stał się koniecznością.

Jak podał hiszpański dziennik "AS", triumfatorzy Ligi Mistrzów biorą pod uwagę trzy opcję.

Pierwszym wyjściem jest sprowadzenie zawodnika, który jest obecnie na fali. Chodzi tu właśnie o Piątka, który po przejściu do Genoi jest w niesamowitej formie. Włoski klub obecnie znajduje się na zgrupowaniu w Murcji, gdzie ma dojść do rozmów z włodarzami z Madrytu.

Drugą opcją jest sprowadzenie kogoś o wielkim nazwisku, takim jak Mauro Icardi. Argentyński napastnik ogłosił, że czeka na odpowiednią propozycję ze strony władz Interu Mediolan i, gdy taka się pojawi, przedłuży umowę z klubem. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2019 roku. "Królewscy" miałiby wykorzystać niejasną sytuację w klubie i sprowadzić do siebie 25-latka, którego klauzula odstępnego wynosi 110 milionów euro.

Kolejną opcją jest przyspieszenie powrotu do Hiszpanii młodego Brazylijczyka Rodrygo. Real kupił go latem i od razu wypożyczył do Santosu, by tam zbierał doświadczenie. Jednakże brazylijski klub złożył wniosek o przedłużenie wypożyczenia o kolejne pół roku, a dla Królewskich kupno 18-latka nie jest wystarczającym wzmocnieniem.

Piątek ma wyrażać ogromne zainteresowanie przenosinami do ligi hiszpańskiej. W kontekście transferu byłego napastnika Cracovii mówi się również o przenosinach do AC Milan.

Dorobek Polaka w tym sezonie wygląda imponująco. W 19 spotkaniach w Serie A trafił do siatki trzynaście razy, natomiast w Pucharze Włoch strzelił sześć goli w dwóch spotkaniach.

