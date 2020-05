Toni Kroos nie jest jeszcze wiekowym piłkarzem, ale sam przyznaje, że jego obecna umowa z Realem Madryt może być ostatnią w życiu. Kontrakt piłkarza wygasa w 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Problemy Borussii przed meczem z Schalke. Wideo INTERIA.TV

Toni Kroos w wieku 30 lat śmiało może być nazywany legendą Realu Madryt. Mało który piłkarz może się bowiem pochwalić trzema - i to z rzędu - wygranymi trofeami Ligi Mistrzów.



Co więcej, Niemiec nie wyklucza, że skończy karierę własnie w Madrycie.



- Trzy lata w futbolu to bardzo długo. A trzy lata w Realu? Jeszcze dłużej. Na pewno chcę spędzić je w Realu, a 33 lata to dobry wiek, by zapytać siebie: Czy na pewno chcę grać dalej? - mówi pomocnik w rozmowie z Eurosportem.

Reklama

Piłkarz stanowczo wykluczył też możliwość transferu do Chin lub Anglii, choć z różnych powodów.



- Nigdy nie przeczytacie na mój temat: Kroos odchodzi na dwa lata do Chin. Można o tym zapomnieć. Zmiana na Anglię, gdzie gra się bardzo fizycznie... Nie wyobrażam sobie takiej zmiany w wieku 33 lat - stwierdził Kroos.

Środkowy pomocnik odszedł do Realu latem 2014 roku z Bayernu Monachium. W przeciwną stronę powędrował wówczas Xabi Alonso.



- Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że niektórzy żałują, iż pozwolili mi odejść. Nawet jeśli Bayern nie jest przyzwyczajony, że piłkarze odchodzą z własnej woli, to tak właśnie się stało - oświadczył Kroos.

Zdjęcie Toni Kroos / AFP

WG