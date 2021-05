Real Madryt. Toni Kroos na kwarantannie

Real Madryt poinformował, że Toni Kroos został skierowany na kwarantannę ponieważ miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną Covid-19. To zła wiadomość dla "Królewskich" na finiszu sezonu, kiedy ważą się losy mistrzowskiego tytułu.

Real przekazał w komunikacie, że wyniki testów Kroosa dały wynik negatywny.

Wygląda na to, że niemiecki pomocnik nie wystąpi w niedzielnym wyjazdowym meczu z Athletikiem Bilbao.



Problem Realu

Trener Realu Zinedine Zidane nie może skorzystać z usług Sergio Ramos, Raphaela Varane'a, Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy'ego i Lucasa Vazqueza. Teraz do tej długiej listy prawdopodobnie dołączy Kroos.



Na dwie kolejki przed końcem sezonu Real ma szansę na obronę tytułu. "Królewscy" są wiceliderem i tracą do prowadzącego Atletico Madryt dwa "oczka". W grze o mistrzowską koronę jest jeszcze Barcelona. "Duma Katalonii" ma cztery punkty straty do Atletico.

Primera Division - wyniki, terminarz i tabela



