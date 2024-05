Real Madryt szykuje wielki transfer. Na celowniku gwiazda Bundesligi

"Królewskich" do sukcesów prowadzi przede wszystkim Bellingham , który w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił już 22 gole. Anglik przyszedł na Santiago Bernabeu przed tym sezonem, kupiony za 103 miliony euro z Borussii Dortmund .

Wymiana Toniego Kroosa na Floriana Wirtza

21-latek jest gwiazdą Bayeru, który w tym sezonie jest niepokonany we wszystkich rozgrywkach. W weekend "Aptekarze" zanotowali 48. mecz bez porażki. Tym samym podopieczni Xabiego Alonso zdołali wyrównać rekord legendarnej Benfiki z lat 60 XX wieku. Piłkarze z Lizbony do tej pory samodzielnie dzierżyli rekord odnośnie najdłuższej serii bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Warto dodać, że potrzebowali do tego aż trzech lat, między 1963 a 1965 rokiem.