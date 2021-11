21-letni Brazylijczyk wyrasta na lidera madryckiej drużyny, stając się - obok Karima Benzemy - kluczową postacią Realu. Vinicius Jr ma w tym sezonie na swoim koncie już dziewięć bramek oraz siedem asyst we wszystkich rozgrywkach i niewiele wskazuje na to, by miał w najbliższym czasie pod tymi względami przystopować.

Na Santiago Bernabeu zdają sobie doskonale sprawę, że zawodnik nie tylko jest już teraz bardzo przydatny, ale ma w sobie jeszcze ogrom potencjału, który można w przyszłości z pożytkiem wykorzystać. Dlatego też Real nie chce czekać do samej końcówki trwania obecnej umowy piłkarza i już niebawem chce przypieczętować nowy, długi i lukratywny dla gracza kontrakt.



Real Madryt chce szybko zabezpieczyć nową umowę dla Viniciusa Juniora

Obecna umowa Viniciusa wygasa w czerwcu 2024 roku, ale "Los Blancos" - jak informuje m.in. "As" - pragnęliby dogadania się z zawodnikiem już najbliższego lata i prolongaty do 2028 roku. Co jednak istotne, hiszpański dziennik "ABC" wskazuje, że madrytczycy chcą zawrzeć w kontrakcie gigantyczną, w zasadzie nieosiągalną klauzulę wykupu wynoszącą okrągły miliard euro. Miałoby to skutecznie odstraszać potencjalnych kupców.



Dla samego zawodnika rozmowy z klubem mogą się zakończyć także znaczną podwyżką zarobków. Obecnie Vinicius Jr inkasuje bowiem ok. trzech mln euro za sezon, ale już niebawem jego wynagrodzenie miałoby wzrosnąć do ośmiu mln, co postawiło by go w ścisłym gronie najlepiej zarabiających piłkarzy Realu - podobnymi stawkami cieszą się m.in. Modrić czy Benzema.



Primera Division. Agent Viniciusa tonuje nastroje

Federico Peña, agent Brazylijczyka, podchodzi do całej sprawy "na chłodno" - a przynajmniej takie chce sprawiać wrażenie. W wywiadzie dla "Globo Sporte" stwierdził, że przy pięcio- lub sześcioletnich umowach (taką właśnie Vinicius związał się w przeszłości z Realem) normalne jest, że na dwa lata przed ich zakończeniem rozpoczynają się wstępne rozmowy na temat prolongaty. Jak dodał, "nie wie, co się stanie", zważywszy na to, że na te negocjacje będzie wpływać szereg różnych czynników. Prasa hiszpańska nie ma jednak wątpliwości, że problemów ze sfinalizowaniem nowego kontraktu nie będzie.



Vinicius Junior do Realu Madryt trafił w 2018 roku, wcześniej reprezentował barwy CR Flamengo. Z "Królewskimi" zdołał zdobyć już mistrzostwo Hiszpanii, krajowy superpuchar oraz Klubowe MŚ.

Zdjęcie Vinicius Junior to w tym sezonie jedna z kluczowych dla Realu Madryt postaci / PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/East News / East News

