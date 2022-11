Real Madryt stracił pozycję lidera. Trener zabrał głos

Po zmianie zanotowaliśmy tylko jedno trafienie - kapitan Rayo Oscar Trejo wykorzystał "jedenastkę" podyktowaną za rękę Daniego Carvajala . Porażka oznacza , że "Królewscy" w tabeli tracą dwa punkty do "Dumy Katalonii" . Co ciekawe Barcelona także w tym sezonie straciła punkty z Rayo, bezbramkowo remisując na starcie ligi w meczu na Camp Nou.

"Nie byliśmy przekonywujący w pojedynkach. Czasami, kiedy brak odpowiedniego nastawienia, to sama jakość nie wystarczy, aby wygrać mecz " - tłumaczył Ancelotti, trener Realu na konferencji pomeczowej.

Primera Division. Carlo Ancelotti chwali tylko Marca Asensio

"Pod względem jakości to też nie było nasze najlepsze spotkanie. Rodrygo i Vinicius nie wykorzystali okazji, których zazwyczaj nie marnują. Z dobrej strony zaprezentował się Marco Asensio , ale reszta nie zagrała na swoim poziomie " - mówił Włoch.

"Brakowało nam świeżości, ale to jest normalne po po tylu rozegranych spotkaniach. Jeśli jednak oceniać pierwszą część sezonu, to poszło nam dobrze. Przegraliśmy teraz i to nas niepokoi, ale radzimy sobie w lidze i jesteśmy w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Musimy dobrze zakończyć z Cadizem, a potem odpocząć" - stwierdził Ancelotti.