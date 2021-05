Real Madryt podejmuje Sevillę FC w meczu, który może mieć kluczowe znaczenie w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią.

W przypadku wygranej Real Madryt obejmie prowadzenie w tabeli, zrównując się punktami z Atletico Madryt. Jeśli jednak przegra, zostanie dopiero na trzeciej pozycji - trzy punkty za Atletico i jeden za Barceloną.



Sevilla także ma o co grać, bowiem zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli. Jeśli wygra z "Królewskimi", do lidera będzie tracić jedynie cztery punkty i wyścig o mistrzostwo Hiszpanii stanie się jeszcze ciekawszy.

Początek meczu niespodziewanie toczył się pod dyktando Sevilli. To piłkarze Juliana Lopeteguiego prowadzili grę i długimi momentami nie wypuszczali "Królewskich" z ich połowy.



To jednak Real mógł wyjść na prowadzenie w 12. minucie meczu! Piłkę do bramki Sevilli skierował Karim Benzema, lecz wcześniej na spalonym był podający do niego Alvaro Odriozola.



"Królewscy" nie wykorzystali swojej szansy i w 22. minucie przegrywali 0-1! Po zamieszaniu w polu karnym po rzucie wolnym bramkę zdobył Fernando Reges.



Real Madryt - Sevilla FC 0-1 - przerwa meczu

Bramka: 0-1 Fernando Reges (22.)





35. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-05-09 21:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Juan Martínez Munuera STATYSTYKI Real Madryt Sevilla FC 0 1 Posiadanie piłki 48,2% 51,8% Strzały 5 4 Strzały na bramkę 3 3 Rzuty rożne 3 2 Faule 6 3

0 1 Real Madryt Sevilla FC Courtois Odriozola Militão Nacho Marcelo Modrić Kroos Casemiro Valverde Benzema Júnior Bounou Navas Koundé Carlos Acuña Jordán Rakitić Fernando Suso Gómez Ocampos SKŁADY Real Madryt Sevilla FC Thibaut Courtois Yassine Bounou Álvaro Odriozola Arzallus Jesus Navas Eder Gabriel Militao Jules Koundé . Nacho Diego Carlos Santos Silva Silva Junior Marcelo Marcos Acuna Luka Modrić Joan Jordán Moreno Toni Kroos Ivan Rakitić 21′ 21′ Casemiro 22′ 22′ Francisco Fernando Federico Valverde Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre Karim Benzema Alejandro Gomez Vinicius Junior Lucas Ariel Ocampos REZERWOWI Diego Altube Suárez Javier Díaz Sánchez Andrii Lunin Tomasz Vaclik Miguel Gutiérrez Ortega Sergio Escudero Antonio Blanco Conde Sergio Gomez Alarcon Suarez Isco Karim Rekik Marco Asensio Willemsen Nemanja Gudelj Mariano Díaz Mejía Óscar Rodríguez Arnaiz Eden Hazard Óliver Torres Munoz Rodrygo Silva de Goes Franco Damián Vázquez Aleix Vidal Luuk de Jong Youssef En-Nesyri