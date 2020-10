Piłkarze Realu Madryt nie dali szans swoim rywalom i pokonali SD Huesca 4-1. Ozdobą spotkania było trafienie Edena Hazarda i była to pierwsza bramka Belga dla "Królewskich" od 392 dni.

Piłkarze Realu Madryt mieli w ostatnim czasie spory problem z ustabilizowaniem formy. Po porażkach z Cadizem (La Liga) i Szachtarem (Liga Mistrzów), wydawało się, że przełamanie przyszło w starciu z odwiecznym rywalem - FC Barcelona. Wygrana w El Clasico nie uskrzydliła jednak dostatecznie "Królewskich", którzy rzutem na taśmę wywalczyli jedynie remis w meczu przeciwko Borussii Moenchengladbach.



Stołeczna ekipa dobrze odpowiedziała na niepewny występ w rozgrywkach Ligi Mistrzów i nie dała szans niżej notowanej SD Huesca. Real przeważał od początku meczu i już w 25. minucie Sergio Ramos sprawdził czujność Andresa Fernandeza uderzeniem głową. Hiszpański bramkarz nie dał się zaskoczyć i sparował futbolówkę.



Golkiper ekipy gości był natomiast bezradny kilkanaście minut później. Federico Valverde zagrał piłkę do Edena Hazarda, a Belg poradził sobie z Kelechim Nwakalim i oddał precyzyjny strzał z dystansu. Fernandez zdołał się rzucić, jednak pędząca piłka zatrzepotała się po chwili w siatce.



Były piłkarz m.in. Chelsea zdobył pierwszą bramkę dla Realu od 392 dni.



"Królewscy" poszli za ciosem i jeszcze przed przerwą podwyższyli wynik spotkania. Lucas Vazquez dobrze zachował się na prawej flance i wrzucił piłkę w pole karne. Z opanowaniem jej nie miał problemów Karim Benzema i mocnym strzałem dopełnił formalności.



Gospodarze o wiele lepiej rozpoczęli również drugą połowę i w 54. minucie ponownie trafili do bramki. Benzema wpadł w pole karne i zdecydował się na zagranie wzdłuż linii bramkowej. Futbolówka padła łupem defensora, jednak wróciła do Francuza, który posłał ją do Valverde. Reprezentant Urugwaju nie pomylił się i efektownym strzałem z bocznej strefy pola karnego pokonał Fernandeza.



Zawodnicy SD Huesca zdołali odpowiedzieć dopiero w końcowych fazach spotkania. Rafael Mir sprytnym dryblingiem zmylił Edera Militao i posłał futbolówkę w kierunku bramki Realu. Tam najlepiej odnalazł się David Ferreiro i wślizgiem trącił ją do bramki.



Podopieczni Zinedine Zidana nie dali odskoczyć swoim rywalom i w 90. minucie po raz czwarty mogli celebrować zdobycie gola. Marcelo zagrał piłkę z głębi pola i ta trafiła do Rodrygo, który głową odegrał ją w kierunku wbiegającego Benzemy. Francuzowi nie pozostało nic innego jak finalizacja sytuacji i również głową trafił do siatki.



8. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-10-31 14:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Pablo González Fuertes Real Madryt SD Huesca 4 1 DO PRZERWY 2-0 E. Hazard 40' K. Benzema 45',90' F. Valverde 54' David Ferreiro 74'

4 1 Real Madryt SD Huesca Courtois Vázquez Militão Ramos Marcelo Valverde Modrić Casemiro Asensio Benzema 2 Hazard Fernández Maffeo Pulido Siovas Luisinho Gómez Nwakali Mosquera Ontiveros Mir García SKŁADY Real Madryt SD Huesca Thibaut Courtois Andrés Eduardo Fernández Moreno 52′ 52′ Lucas Vázquez Iglesias Pablo Maffeo Becerra Eder Gabriel Militao Jorge Pulido Mayoral Sergio Ramos 79′ 79′ Dimitrios Siovas Silva Junior Marcelo 83′ 83′ Luis Carlos Correia Pinto 54′ 54′ 60′ 60′ Federico Valverde 46′ 46′ Sergio Gómez Martín Luka Modrić 57′ 57′ Kelechi Nwakali 69′ 69′ Casemiro Pedro Mosquera Parada 60′ 60′ Marco Asensio Willemsen 46′ 46′ Javier Ontiveros Parra 45′, 90′ 45′, 90′ Karim Benzema Rafael Mir Vicente 40′ 40′ 60′ 60′ Eden Hazard 57′ 57′ Borja García Freire REZERWOWI Diego Altube Suárez Álvaro Fernández Llorente Andriy Lunin 46′ 46′ Javier Galán Gil 52′ 52′ Ferland Mendy Pablo Ínsua Blanco Sergio Santos Fernández 83′ 83′ Gaston Silva Raphael Varane Idrissa Doumbia 60′ 60′ Alarcon Suarez Isco 46′ 46′ 74′ 74′ David Ferreiro Quiroga 69′ 69′ Toni Kroos Juan Carlos Real Ruiz Mariano Díaz Mejía Jaime Seoane Valenciano Luka Jović 57′ 57′ Eugeni Valderrama Domènech 60′ 60′ Rodrygo Silva de Goes Daniel Escriche Romero 60′ 60′ Vinicius Junior 57′ 57′ 88′ 88′ Sandro Ramirez

STATYSTYKI Real Madryt SD Huesca 4 1 Posiadanie piłki 59,4% 40,6% Strzały 13 9 Strzały na bramkę 10 3 Rzuty rożne 6 3 Faule 16 9 Spalone 2 1

PA