Real Madryt ściągnie gracza z ligi rosyjskiej? "Idę właściwą drogą"

Jedną z cech Realu Madryt jest nastawienie, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Chęć ciągłego wygrywania wymusza na zarządzie aktywność transferową. Choć w ostatnim czasie kibice narzekają na chociażby brak jakościowego zmiennika Karima Benzemy, to trzeba przyznać, że Florentino Perez nieustannie monitoruje rynek młodych, obiecujących zawodników.

Nowy stoper w kadrze Realu Madryt? Może przyjść z Zenitu

Jest on środkowym obrońcą, choć może też grać z konieczności na lewej stronie defensywy. Mierzy 186 centymetrów wzrostu. Do Petersburga trafił trzy miesiące temu z Corinthians. Teraz zabrał głos na temat pogłosek o potencjalnym transferze do obrońcy tytułu Ligi Mistrzów.