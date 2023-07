Saga transferowa związana z ewentualnym transferem Kyliana Mbappe do Realu Madryt trwa w najlepsze. Przenosiny utalentowanego napastnika do ekipy ze stolicy Hiszpani były niemal przesądzone, sam gracz był podobno już po słowie z Florentino Perezem. Niespodziewanie jednak zdecydował się na przedłużenie umowy z PSG do 2025 roku. Po kolejnym fatalnym sezonie w wykonaniu klubu z Paryża Mbappe postanowił jednak jak najszybciej zmienić otoczenie.