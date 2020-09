Real Madryt pokonał Real Valladolid 1-0 w meczu 4. kolejki Primera Division. Zwycięską bramkę zdobył w 66. minucie Vinicius Junior.

Real zapewnił sobie zwycięstwo dopiero w drugiej połowie. Po bezbarwnej pierwszej części, w drugiej zdominował rywali.

"Królewscy" atakowali, ale gości ratował bramkarz. Zaraz po przerwie głową strzelał Luka Jović, ale wykazał się Roberto Jimenez.

Chwilę później szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzymał Thibaut Courtois. Belg obronił groźny strzał Shona Weissmana.

W 66. minucie Real w końcu dopiął swego. Do tego momentu drużyna z Valladolid momentami szczęśliwie, ale też bardzo uważnie się broniła. Nie ustrzegła się jednak błędu.

Piłkę w polu karnym stracił Benzema. Wybił mu ją obrońca. Zrobił to jednak tak nieszczęśliwie, że futbolówka spadła prosto do Viniciusa Juniora, który z zimną krwią trafił do siatki.

W odpowiedzi uderzał Raul Garcia, ale znowu Courtois był na posterunku. "Królewscy" zaciekle atakowali, ale nie zdobyli już drugiej bramki. W 82. minucie, mógł zrobić to Luka Modrić, ale trafił w słupek. Z kolei w ostatniej akcji meczu kolejną dobrą sytuację miał Vinicius. Chciał lobować stojącego bramkarza, ale skończyło się na tym, że golkiper złapał piłkę w "koszyczek".

Wynik nie odzwierciedla przewagi Realu. Podopieczni Zinedine’a Zidane’a byli nieskuteczni, ale zdołali raz trafić do siatki i wygrać mecz. Po trzech spotkaniach mają więc siedem punktów i zajmują trzecie miejsce w Primera Division.

Real Madryt - Real Valladolid 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Vinicius Junior (66.)



