Real Madryt przegrał 0-2 z Realem Sociedad w 18. kolejce Primera Division. "Królewscy" mecz kończyli w dziesięciu po czerwonej kartce dla Lucasa Vazqueza i do prowadzącej Barcelony tracą już siedem punktów. "Duma Katalonii" ma rozegrany jeden mecz mniej.

Mecz jeszcze dobrze się nie rozpoczął, a "Królewscy" już przegrywali. Kilkadziesiąt sekund wystarczyło, by Casemiro sfaulował rywala we własnym polu karnym, a sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr. Piłkę z rzutu karnego w środek bramki uderzył Willian Jose, a ta wpadła do bramki!

W 10. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Karim Benzema, ale strzelił obok słupka bramki. Kilkanaście minut później groźny strzał oddał Luka Modrić, jednak z tym uderzeniem poradził sobie Geronimo Rulli. Real nacierał do końca pierwszej części, swoje szanse mieli jeszcze Casemiro i Lucas Vazquez, ale na przerwę schodzili z wynikiem 0-1.

Drugą połowę gospodarze także zaczęli od ostrzeliwania bramki przeciwnika, ale brakowało im skuteczności. Sytuacja Realu mocno skomplikowała się w 61. minucie, gdy Lucas Vazquez za faul w środkowej strefie boiska obejrzał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska!

Siedem minut przed końcem goście dobili "Królewskich". Kilkoma podaniami zupełnie rozmontowali defensywę rywala i po dośrodkowaniu Williana Jose z kilku metrów piłkę do bramki skierował Ruben Pardo!

Klub z Madrytu po 18. kolejkach jest w bardzo nieciekawej sytuacji. "Królewscy" zajmują dopiero piąte miejsce w lidze i do prowadzącej Barcelony tracą siedem punktów. "Duma Katalonii" ma jednak rozegrany jeden mecz mniej.



Real Madryt - Real Sociedad 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Willian Jose (3. - z rzutu karnego), 0-2 Pardo (83.).

Czerwona kartka: Real Madryt - Vazquez (61. - za drugą żółtą).

