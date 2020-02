W ostatnim meczu 24. kolejki Primera Division, Real Madryt zremisował z Celtą Vigo 2-2. Goście doprowadzili do wyrównania w samej końcówce, po ładnej składnej akcji zakończonej bramką Santiago Miny.

Real Madryt do spotkania z niżej notowaną Celtą Vigo podchodził w charakterze faworyta. Piłkarze "Królewskich" wygrali pięć ostatnich spotkań z rzędu, a do ich składu po niemal dwumiesięcznej kontuzji powrócił Eden Hazard. Wygrana była również bardzo ważna i pozwoliłby ponownie odskoczyć Realowi w tabeli.

Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak inna. Wprawdzie podopieczni Zinedine Zidane’a ruszyli od razu do ataku, to pierwszego gola w meczu zdobyli goście. Iago Aspas zagrał bardzo dobrą prostopadłą piłkę do Fiodora Smołowa. Rosjanin ruszył w kierunku bramki i oddał płaski strzał po ziemi, którym pokonał Thibaut Courtoisa.

Gospodarze mogli odpowiedzieć już po chwili. W 17. minucie Casemiro mocno uderzył z dystansu, lecz pędząca futbolówka minimalnie chybiła. Real po straconym golu, szybko zdobył optyczną przewagę. Piłkarze francuskiego szkoleniowca nie mogli jednak sforsować dobrze broniącej się drużyny z Galicji.

Groźnie zrobiło się za to po uderzeniu Jeisona Murillo. Obrońca Celty najwyżej wyskoczył do dośrodkowania i głową spróbował umieścić piłkę w siatce. Tym razem Courtois nie dał się zaskoczył i sparował uderzenie.

Druga część gry mogła się rozpocząć o wiele lepiej dla zawodników Realu. Po składnej akacji ekipy z Madrytu Gareth Bale dograł do Sergio Ramosa. Hiszpan wpakował futbolówkę do siatki, lecz trafienie nie zostało zaliczone. Reprezentant "La Furia Roja" znajdował się na spalonym.

Real złapał jednak wiatr w żagle i po chwili udało im się wyjść na prowadzenie. Karim Benzema podał do Marcelo, a ten wycofał piłkę w okolice 12. metra. Tam najlepiej nabiegł na nią Toni Kross i płaskim strzałem pokonał Rubena Blanco. Po zmianie stron, "Królewscy" zaczęli coraz bardziej przeważać.

W 64. minucie Blanco sfaulował Hazarda w polu karnym, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Ramos i tym razem udało mu się zdobyć gola. Hiszpan posłał futbolówkę idealnie w róg bramki, choć bramkarz Celty wyczuł intencję strzelającego.

Real nie dał rady utrzymać prowadzenia do końca meczu. W 86. minucie Denis Suarez zagrał do Santiago Miny. Te świetnie urwał się obronie i doprowadził do wyrównania.

24. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-02-16 21:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 62477 | Arbiter: Javier Alberola Real Madryt Real Club Celta de Vigo 2 2 DO PRZERWY 0-1 T. Kroos 52' S. Ramos 65' F. Smołow 7' Santi Mina 85'

2 2 Real Madryt Celta Vigo Courtois Carvajal Marcelo Ramos Varane Casemiro Kroos Valverde Bale Benzema Hazard Blanco Aidoo Araujo Murillo Cerón Olaza Catrofe Vázquez Bradarić Rafinha Yokuşlu Aspas Smołow SKŁADY Real Madryt Celta Vigo Thibaut Courtois Rubén Blanco Veiga 74′ 74′ Daniel Carvajal Ramos Joseph Aidoo Silva Junior Marcelo Nestor Araujo Razo 65′ (k.) 65′ (k.) Sergio Ramos Jeison Fabián Murillo Cerón Raphael Varane 57′ 57′ Lucas René Olaza Catrofe Casemiro 55′ 55′ Kevin Vázquez Comesaña 52′ 52′ 81′ 81′ Toni Kroos 83′ 83′ Filip Bradarić Federico Valverde Alcantara Rafinha 72′ 72′ 84′ 84′ Gareth Bale 76′ 76′ Okay Yokuşlu Karim Benzema Iago Aspas 73′ 73′ Eden Hazard 7′ 7′ 70′ 70′ Fiodor Smołow REZERWOWI Alphonse Areola Sergio Álvarez Conde Eder Gabriel Militao Francisco José Beltrán Peinado 84′ 84′ Ferland Mendy Brais Méndez Portela Alarcon Suarez Isco 70′ 70′ Denis Suarez 81′ 81′ Luka Modrić Gabriel Matías Fernández Leites Luka Jović 83′ 83′ 85′ 85′ Santiago Mina Lorenzo 73′ 73′ Vinicius Junior 55′ 55′ Pione Sisto

STATYSTYKI Real Madryt Celta Vigo 2 2 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 13 3 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 9 3 Faule 9 9 Spalone 3 1