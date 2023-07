Real Madryt przelicytował Barcelonę. Co za zwrot akcji. Transfer lada moment

Jeszcze kilka godzin przed pojawieniem się tej informacji, dziennikarka związana z Fenerbahce Elis Buse Araç podała, że Arda Guler zdecydował się na transfer do FC Barcelona. Okazuje się jednak, że największy talent tureckiej piłki prawdopodobnie dołączy nie do "Dumy Katalonii", lecz do jej największego rywala, Realu Madryt. "Królewscy" mieli wykorzystać swoje finansowe możliwości i zaoferować więcej niż wynosi klauzula odejścia piłkarza.