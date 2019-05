Władze Realu Madryt poinformowały, że przedłużyły kontrakt z Toni Kroosem. Niemiecki pomocnik dostał podwyżkę i podpisał umowę ważną do 2023 roku.

Kroos nie ma za sobą udanego sezonu, podobnie zresztą jak cała ekipa Realu. Mimo tego szefowie przygotowali dla niego nowy kontrakt i podwyżkę.



Niemieckie media twierdzą, że na decyzję władz "Królewskich" wpływ miał fakt, że zainteresowany sprowadzeniem Kroosa miał być trener Paris Saint-Germain - Thomas Tuchel.



Real nie zwlekał tylko skłonił Niemca do pozostania w klubie i zrezygnowania z planów ewentualnych przenosin.

29-letni pomocnik jest piłkarzem Realu od 2014 roku. Przeniósł się do Madrytu z Bayernu Monachium za ok. 25 mln euro, co było niewielką kwotą za piłkarza tej klasy, w dodatku mistrza świata.



Jeszcze w grudniu Kroos wyceniany był na 80 mln euro (źródło Transfermarkt), ale w ostatnich miesiącach jego wartość spadła. W zakończonym sezonie rozegrał 43 mecze, w których strzelił tylko jednego gola i zaliczył sześć asyst.

W sumie Kroos rozegrał w barwach Raelu 233 mecze, strzelił 13 goli i wypracował 59.

