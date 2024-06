Real Madryt pozyskał wielką gwiazdę. Barcelona natychmiast reaguje

La Liga. Kylian Mbappe zawodnikiem Realu Madryt

"W Paryżu dano mi do zrozumienia, że nie będę grał, powiedzieli mi to prosto w twarz, bardzo stanowczo. To Luis Enrique i Luis Campos mnie uratowali. Bez nich nie postawiłbym ponownie nogi na boisku. To prawda, to dlatego zawsze czułem wdzięczność w stosunku do trenera i dyrektora sportowego" - przekazał zawodnik podczas konferencji prasowej reprezentacji Francji, z którą przygotowuje się do mistrzostw Europy "Trójkolorowi" będą ostatnim rywalem Polaków w grupie D.