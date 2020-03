Real Madryt poszukuje napastnika. W tym kontekście wymienia się nazwiska Erlinga Haalanda, Lautara Martineza czy Tima Wernera. Największym pożądaniem cieszy się Kylian Mbappe, ale on raczej nie trafi do stolicy Hiszpanii.

Francuz, który jest gwiazdą Paris Saint-Germain, ma być nie na sprzedaż.

Tak więc numerem jeden na liście zostaje Haaland. Norweg ma bardzo dobry okres. W tym sezonie w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 40 goli. 19-latek sezon rozpoczął w Red Bullu Salzburg, by od stycznia przenieść się do Borussii Dortmund, gdzie nie przestał zdobywać bramek. W sumie trafia co 55 minut, co jest najlepszym wynikiem w europejskich ligach. W tym zestawieniu Haaland wyprzedza Roberta Lewandowskiego. Polak posyła piłkę do siatki co 73 minuty.



Martinez też ma dobry okres w Interze Mediolan. Argentyńczyk w Serie A strzelił 11 goli, a w sumie 16 we wszystkich rozgrywkach. Problem w tym, że 22-latkiem interesuje się także Barcelona, a rodaka w jej składzie chętnie widziałby Lionel Messi.



I wreszcie Werner. 24-letni Niemiec z 21 golami jest wiceliderem strzelców w Bundeslidze, ustępując Lewandowskiemu. We wszystkich rozgrywkach napastnik RB Lipsk zdobył 27 bramek. W jego przypadku też jednak mówiło się o "Dumie Katalonii", a także o Liverpoolu.



Najlepszym strzelcem "Królewskich" w obecnym sezonie jest Karim Benzema. Francuz trafił do siatki 19 razy we wszystkich rozgrywkach. Potem jednak jest duża przerwa. Żaden z piłkarzy Realu nie zbliżył się nawet do dwucyfrowej liczby goli, a drugimi snajperami, po Benzemie, są - obrońca Sergio Ramos i Rodrygo (obaj po siedem trafień).

