Real Madryt kończy proces wymiany pokoleniowej swojej kadry i trzeba przyznać, że Florentino Perez wspólnie ze swoimi współpracownikami wykonują kapitalną pracę i pokazuje, że na prowadzeniu klubu zna się jak nikt inny na tym świecie. W 2018 roku, gdy odchodził z klubu niespodziewanie Cristiano Ronaldo a razem z nim Zinedine Zidane, mogło wydawać się, że klub właśnie staje nad małą przepaścią, przez którą może być bardzo trudno przejść. W końcu odeszły dwie persony, które poprowadziły do trzech wygranych Lig Mistrzów z rzędu. Reklama

Zastępcę Portugalczyk sprowadzono jeszcze tego samego lata, choć nie od początku było jasne, że to akurat ten transfer będzie kluczowy. Mowa rzecz jasna o Viniciusie Juniorze, który przychodząc do Madrytu miał ledwie 18 lat. Rok później na Santiago Bernabeu trafił Eden Hazard i to on miał być tym, który zastąpi Ronaldo na najbliższe lata. Tak się jednak nie wydarzyło, a kariera Hazarda w stolicy Hiszpanii jest jedną wielką porażką. Sprowadzenie Brazylijczyka, który obecnie jest jedną z największych gwiazd piłki, było jedynie początkiem budowy wielkiej drużyny.

Leny Yoro w Realu Madryt? Powiedział "tak"

Później do Realu trafiali kolejni młodzi i utalentowani gracze. Obecnie tak naprawdę do wymiany w kadrze klubu pozostali jeden środkowy obrońca, prawy defensor i Toni Kroos. Ta ewolucja w drużynie przeprowadzana jest w doskonały sposób i pozostały jedynie jednostkowe przypadki. Do wymiany na środku defensywy poszukiwany jest od dawna "nowy Raphael Varane". Francuz niegdyś trafił do Madrytu, jako młody, niezwykle utalentowany zawodnik i napisał swoją piękną legendę. Reklama

Teraz na rynku transferowym jest kolejne tak samo gorące nazwisko. Mowa o wychowanku Lille, Lenym Yoro. Francuz uważany jest za jeden największych talentów na pozycji środkowego obrońcy. Zainteresowanie 18-latkiem wykazuje podobno Paris Saint-Germain i większość angielskich gigantów na czele z Chelsea. Zdaniem hiszpańskiej "Marki" jednak wybór Francuza jest jeden i będzie nim Real Madryt. 18-latek według dziennikarzy powiedział już mityczne "tak" 14-krotnym mistrzom Ligi Mistrzów.

Yoro przebojem wdarł się do składu Lille. W poprzednim sezonie grywał w pierwszej drużynie okolicznościowo, ale widać było olbrzymi potencjał. W tym jest już jednak niekwestionowanym zawodnikiem pierwszego składu i trener nie wyobraża sobie drużyny bez niego. Zagrał w 35 spotkaniach, w których strzelił trzy gole. Francuz prezentuje się fenomenalnie i z pewnością jest jednym z najlepszych obrońców francuskiej Ligue 1. Real podobno jest gotowy zapłacić za niego 40 milionów euro, a to kwota promocyjna ze względu na to, że jego umowa wygasa w czerwcu 2025 roku, więc Lille, chcąc zarobić, musi sprzedać go już latem. Yoro podobno przekazał już także działaczom Lille, że jego pragnieniem jest odejście do "Królewskich". Reklama

Real Madryt / DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Vinicius / AFP