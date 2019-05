Real Madryt ogłosił podpisanie nowego, obowiązującego do 2028 roku kontraktu reklamowego z niemiecką firmą Adidas. W ramach umowy klub z Madryt ma dostawać rekordowe 120 mln euro rocznie!

Ledwie kilka godzin po tym, jak "Królewscy" ogłosili podpisanie długoterminowej umowy z Adidasem, hiszpański dziennik "Marca" dotarł do szczegółów współpracy. Według hiszpańskich dziennikarzy, jest to rekordowy kontrakt reklamowy w historii piłki nożnej. Real ma otrzymać od Adidasa 120 mln euro za sezon plus ewentualne bonusy, uzależnione od wyników osiąganych przez drużynę.

Taki zastrzyk gotówki z pewnością pomoże Realowi w skutecznym działaniu na rynku transferowym. "Królewscy" od kilku lat nie wzmacniali szczególnie drużyny i obecny sezon jest najsłabszym od wielu lat w wykonaniu piłkarzy Zinedine'a Zidane'a. Latem ma dojść do rewolucji transferowej, a do Realu przymierzani są m.in. tacy gracze jak Eden Hazard, Luka Jović, czy Kylian Mbappe, choć sprowadzenie ostatniego z nich wydaje się mało prawdopodobne.

Współpraca Adidasa z Realem Madryt trwa nieprzerwanie od 1998 roku.



- Real i Adidas to dwie ikoniczne marki w świecie sportu. Przedłużenie umowy jest naturalnym krokiem - uważa, cytowany przez stronę internetową Realu, prezes klubu Florentino Perez.

W trwającym sezonie Real odpadł w Lidze Mistrzów już w 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu z holenderskim Ajaksem Amsterdam. W lidze "Królewscy" zajmują trzecią pozycję.

