Real Madryt pokonał na stadionie Alfreda di Stefano Osasunę Pampeluna 2-0 w 34. kolejce Primera Division. To ważny krok w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Real Madryt - Chelsea 1-1. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

34. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-05-01 21:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Guillermo Cuadra Fernández Real Madryt CA Osasuna 2 0 DO PRZERWY 0-0 Éder Militão 76' Casemiro 80'

Zinedine Zidane, opiekun "Królewskich" dał odpocząć przede wszystkim Toniemu Kroosowi i Luce Modriciowi przed rewanżem z Chelsea Londyn w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym składzie w sobotę wyszli za to: Alvaro Odriozola, Antonio Blanco, Marco Asensio i po raz pierwszy od kontuzji Eden Hazard.

Reklama

Gospodarze mieli zdecydowaną przewagę w pierwszej połowie, oddali 13 strzałów, ale nie potrafili pokonać dobrze broniącego Sergia Herrerę.



Gola strzeliła za to tuż przed przerwą Osasuna, jednak Luis Avila był na spalonym.



Real w końcu przełamał opór przyjezdnych. W 76. minucie Isco dośrodkował z rzutu rożnego, a Eder Militao uderzeniem głową trafił do siatki.



"Królewscy" podwyższyli wynik cztery minuty później. Karim Benzema podawał do Casemiro, który źle przyjmował piłkę, ale ta poleciała w kierunku bramki i wpadła.



Zwycięstwo w sobotę oznacza, że Real w tabeli traci dwa punkty do liderującego Atletico.



2 0 Real Madryt CA Osasuna Courtois Odriozola Militão Varane Marcelo Casemiro Asensio Júnior Blanco Hazard Benzema Herrera Vidal Aridane García Sánchez Moncayola Torres García Martínez Torró Ávila SKŁADY Real Madryt CA Osasuna Thibaut Courtois Sergio Herrera Pirón Álvaro Odriozola Arzallus Ignacio Vidal Miralles 76′ 76′ Eder Gabriel Militao Aridane Hernández Umpiérrez 46′ 46′ Raphael Varane David García Zubiría 64′ 64′ Silva Junior Marcelo Manuel Sánchez De La Peña 80′ 80′ Casemiro Jon Moncayola Tollar 83′ 83′ Marco Asensio Willemsen 81′ 81′ Roberto Torres Morales 64′ 64′ Vinicius Junior 81′ 81′ Rubén García Santos Antonio Blanco Conde 54′ 54′ 64′ 64′ Javier Martínez Calvo 72′ 72′ Eden Hazard 84′ 84′ Lucas Torró Marset Karim Benzema 64′ 64′ Luis Ezequiel Ávila REZERWOWI Diego Altube Suárez Juan Manuel Pérez Ruiz Andrii Lunin Álvaro Juan Cruz Armada 64′ 64′ Miguel Gutiérrez Ortega Unai García Lugea 46′ 46′ . Nacho Jonás Ramalho Chimeno 83′ 83′ Sergio Arribas Calvo Facundo Roncaglia 72′ 72′ Alarcon Suarez Isco 55′ 55′ Oier Sanjurjo Mate Toni Kroos 64′ 64′ Darko Brašanac Luka Modrić 81′ 81′ Lopez Alvarez Adrian Mariano Díaz Mejía 81′ 81′ Enrique Barja Afonso 64′ 64′ Rodrygo Silva de Goes 64′ 64′ Ante Budimir Enric Gallego Puigsech 84′ 84′ Jonathan Rodríguez Menéndez

Zdjęcie Piłkarze Realu Madryt / AFP