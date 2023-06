Real Madryt ogłosił pozyskanie nowego piłkarza

O powrocie 23-latka na Estadio Santiago Bernabéu było wiadomo od stycznia, kiedy to po utalentowanego zawodnika zgłosił się Bayer Leverkusen. "Królewscy" postanowili odrzucić zakusy Niemców i skorzystali z opcji wykupu gracza za 5 milionów euro. Sam García nie chciał jednak zmieniać otoczenia w trakcie sezonu, dlatego dlatego szefostwo Realu Madryt zgodzili się wypożyczyć swój nowy nabytek do końca sezonu do Rayo.

Urodzony 14 sierpnia 1999 roku García pierwsze kroki w poważnej piłce stawiał w młodzieżowych drużynach Realu, w których występował od 2013 do 2020 roku. Następnie został wypożyczony do Rayo Vallecano, gdzie z miejsca stał się ważnym graczem. W barwach Rayo García zdobył 3 bramki i zanotował 5 asyst, dodatkowo przyczynił się do awansu swojej ekipy do La Liga.