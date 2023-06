Real Madryt zakontraktował Joselu. Hiszpan powalczy z Lewandowskim o tytuł króla strzleców?

Dla 33-latka to formalnie drugi transfer do Realu Madryt. W 2009 roku hiszpański napastnik trafił do rezerw "Los Blancos" z Celty Vigo. Zdołał jednak zanotować dwa występy w pierwszej drużynie za kadencji Jose Mourinho. W 2012 roku został natomiast sprzedany za 6 mln euro do niemieckiego Hoffenheim.