Real Madryt oficjalnie ogłosił. To może być wielki powrót na Bernabeu

Gracz zaczynał karierę w Maladze z rodzinnej miejscowości. Potem przez trzy lata (2016-19) występował w Manchesterze City. W styczniu 2019 roku przeszedł do Realu za 17 milionów euro. Na wiosnę wystąpił w 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając gola, a w następnym zdążył zanotować 10 spotkań i zdobyć bramkę, zanim we wrześniu odszedł do Milanu.