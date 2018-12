Real Madryt od dłuższego czasu stara się pozyskać Edena Hazarda. Według hiszpańskich mediów, może dojść do wielkiej wymiany na linii "Królewscy" - Chelsea Londyn. Klub z Santiago Bernabeu jest gotowy oddać Isco i Mateo Kovaczicia w zamian za reprezentanta Belgii.

Obecna umowa Hazarda z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2020 roku. Belg stwierdził, że weźmie pod uwagę różne opcje przed ewentualnym przedłużeniem kontraktu i przyznał, że jest zainteresowany perspektywą gry w Realu.



"Królewscy" są zdeterminowani, żeby pozyskać gwiazdora "The Blues". Według ostatnich doniesień, klub z Santiago Bernabeu chce złożyć Chelsea kuszącą ofertę. W zamian za Hazarda, "Królewscy" proponują Kovaczicia, który jest wypożyczony do klubu ze Stamford Bridge, oraz Isco.



Pozycja hiszpańskiego pomocnika w Real jest coraz słabsza. Isco został nawet wygwizdany przez kibiców Realu podczas spotkania z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów, które "Los Blancos" sensacyjnie przegrali 0-3.