W wieku 75 lat odszedł były piłkarz Realu Madryt Luis Sorribas Moya. Hiszpański napastnik był zakażony koronawirusem.

O śmierci Luisa Sorribasa poinformowała oficjalna strona internetowa "Królewskich".

"Real Madryt, prezes i zarząd wyrażają głębokie ubolewanie z powodu śmierci 75-letniego Luisa Sorribasa Moyi" - napisano w krótkim komunikacie. Hiszpański zawodnik występował na pozycji napastnika i w sezonie 1963/64 zdobył mistrzostwo Hiszpanii.

Według gazety "AS" były piłkarz chorował na COVID-19 i to właśnie wirus doprowadził do śmierci Sorribasa.



