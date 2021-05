Zinedine Zidane nie uwzględnił Marcelo w kadrze na mecz z Granadą, mimo że Brazylijczyk nie narzeka na kłopoty zdrowotne. Powodem jego absencji jest kłótnia, do jakiej doszło między nim a francuskim szkoleniowcem podczas treningu.

Dawno już finisz ligowych rozgrywek w Hiszpanii nie był tak pasjonujący jak obecnie. O tytuł mistrzowski nadal walczą aż cztery drużyny. Wśród nich jest Real Madryt.

"Królewscy" zajmują aktualnie trzecią lokatę w tabeli. Muszą gonić Barcelonę, do której tracą punkt, oraz Atletico Madryt - tu dystans wynosi dwa "oczka". Ale może się zwiększyć po wieczornym meczu lidera z Realem Sociedad San Sebastian.



Ekipa z Santiago Bernabeu od wielu tygodni nie gra w optymalnym składzie, co poskutkowało m.in. pożegnaniem z Ligą Mistrzów w fazie półfinałowej. W tej chwili na liście kontuzjowanych znajduje się m.in. aż pięciu defensorów. To Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Dani Carvajal i ustawiany w linii obrony Lucas Vazquez.



Zinedine Zidane pokłócił się z Marcelo

Tym bardziej zadziwiająca wydała się absencja zdrowego Marcelo na czwartkowy mecz z Granadą. Jaki jest powód jego nieobecności? Jak donosi serwis goal.com, to pokłosie wydarzeń, do których doszło dzień wcześniej. Brazylijczyk pokłócił się na treningu ze szkoleniowcem o detale taktyczne.

Zinedine Zidane postanowił nie puścić tego płazem i nie umieścił 33-latka w meczowej kadrze. Na potyczkę z Granadą zabiera tylko czterech nominalnych obrońców: Nacho Fernandeza, Edera Militao, Alvaro Odriozolę i Miguela Gutierreza.



W bieżącym sezonie Marcelo rozegrał dla Realu 18 meczów i zaliczył cztery asysty.

