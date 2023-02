Real Madryt ma duży problem! Kontuzje kluczowych graczy, a terminarz... nie rozpieszcza

Po godzinie gry Real Madryt otrzymał kolejną niepokojącą wiadomość. Karim Benzema zszedł z boiska z urazem i od razu udał się do szatni na dokładniejsze badania. W tym momencie nie wiadomo, jak długa przerwa czeka jego i Edera Militao . Dla francuskiego napastnika jest to druga kontuzja w tym sezonie.

Real niebawem zaczyna piekielnie trudny scenariusz

Nie da się ukryć, że dla Realu jest to najgorszy możliwy moment na takie straty. "Królewscy" muszą odrabiać straty w lidze do FC Barcelony, już 21 lutego czeka ich pierwsze starcie w Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Od tego dnia do 5 kwietnia zagrają jeszcze z Atletico Madryt, Betisem Sewilla, Espanyolem, Realem Valladolid i dwukrotnie z FC Barceloną w półfinale Copa del Rey. Do tego dochodzi jeszcze jeden ewentualny dwumecz w Lidze Mistrzów w razie wygranej z Liverpoolem.