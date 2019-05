Real Madryt. Luka Modrić zostanie w klubie

Luka Modrić pozostanie w Realu Madryt na kolejny sezon – donoszą hiszpańskie media. To kolejna decyzja Zinedine’a Zidane’a przed letnią przebudową składu „Królewskich”.

Modrić w ubiegłym roku odebrał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata, ale jego przyszłość w Madrycie była niepewna. W tym sezonie spisuje się słabiej niż w poprzednim, w którym z Realem wygrał Ligę Mistrzów, a z reprezentacją Chorwacji dotarł do finału mistrzostw świata.

Już latem plotki łączyły go z przenosinami do Interu Mediolan, a jego kontrakt z Realem wygasa za rok. Według radia COPE Modrić ostatnio spotkał się z Zdiane'm i porozmawiał ze szkoleniowcem na temat przyszłości. Francuz miał zapytać Chorwata, jakie są jego plany. Kiedy usłyszał, że Modrić chętnie pozostałby w Realu do końca kariery, Zidane miał zapewnić piłkarza, że widzi w nim ważnego piłkarza w przyszłym sezonie. Środkowy pomocnik w następnych rozgrywkach ma mieć mniej zadań defensywnych niż obecnie.



Wszystko wskazuje więc na to, że Modrić nie tylko pozostanie w Hiszpanii, ale też doczeka się nowego kontraktu. Real ma mu zaproponować przedłużenie umowy do czerwca 2021 r.



Rozmowy na temat przyszłości Chorwata to kolejny etap szykowania kadry Realu na nowy sezon. Według informacji, które przekazała "Marca", z klubem mają pożegnać się Gareth Bale, Marcos Llorente i Dani Ceballos, których Zidane nie widzi w składzie na przyszły sezon. Francuz chce natomiast zatrzymać m.in. Marcelo i Marco Asensio.



Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Real zajmuje trzecie miejsce w Primera Division, z Ligą Mistrzów pożegnał się już w 1/8 finału. Po rozczarowującym sezonie "Królewscy" mają ruszyć na zakupy. Do klubu trafi dwóch Brazylijczyków - Eder Militao i Rodrygo Goes - za których Real zapłacił łącznie 95 milionów euro. Kolejnymi, droższymi nabytkami mogą zostać Eden Hazard z Chelsea i Paul Pogba z Manchesteru United.



